Juve, caso biglietti: la Procura Figc indaga sui presunti rapporti tra Andrea Agnelli e boss dell'ndrangheta"

7 marzo 2017

"Nel rispetto degli organi inquirenti e giudicanti ricordo che non ho mai incontrato boss mafiosi. Ciò che leggo è falso". E' questa la replica, attraverso un tweet, del presidente della Juve Andrea Agnelli a proposito di una nota di agenzia nella quale si scrive che "la Procura di Torino ipotizza rapporti con la dirigenza della Juventus di alcuni rappresentanti della cosca Bellocco Pesce di Rosarno per la gestione di biglietti e abbonamenti".

E' questo insomma un altro passo dell'inchiesta della gestione dei biglietti allo Juventus Stadium . Il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro è stato ascoltato davanti ai membri della Commissione Parlamentare Antimafia in merito all'inchiesta aperta dalla Procura di Torino. Secondo l'Ansa, durante l'audizione, il procuratore della Figc avrebbe spiegato che, dai documenti arrivati dalla Procura di Torino, si evidenzia che Saverio Dominello e il figlio Rocco sono rappresentanti a Torino della cosca Bellocco Pesce di Rosarno. Rocco Dominello ha rapporti con la dirigenza Juve per la gestione di biglietti e abbonamenti. I dirigenti che hanno contatti con queste persone sono: Merulla, Calvo, D'Angelo e il presidente Agnelli. Di pari passo i magistrati della Procura di Torino lavorano sull'inchiesta "Alto Piemonte" che indaga sulle infiltrazioni dell'ndrangheta nel Torinese e una parte di questa inchiesta sfiora anche la Juventus poiché dalle indagini è emerso l'interesse della cosca Bellocco Pesce di Rosarno, che sarebbe stata citata dal procuratore federale Pecoraro, sul business del bagarinaggio dei biglietti allo Juventus Stadium a Torino. Nessun dirigente della Juventus è al momento indagato da parte della Procura.

IL PROCURATORE FIGC: "STIAMO VALUTANDO LA DIFESA JUVE"

In relazione all'audizione odierna tenuta di fronte la Commissione Antimafia, il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro precisa quanto segue in una nota diramata dalla Figc: "Smentisco quanto mi è stato attribuito da alcune agenzie di stampa riguardo l'inchiesta in corso sui rapporti tra la Juventus e presunti esponenti delle criminalità organizzata - dichiara - Allo stato, dopo aver ricevuto gli atti dalla Procura della Repubblica di Torino ed aver svolto le nostre indagini, stiamo valutando le memorie difensive della Juventus che ci sono state consegnate ieri sera. Solo dopo un'attenta valutazione delle stesse prenderemo le nostre determinazioni. Tra l'altro, ho chiesto che l'audizione odierna fosse secretata, proprio perché ci sono ancora valutazioni in corso. Mi sembra dunque irresponsabile attribuirmi dichiarazioni su fatti secretati", conclude Pecoraro.