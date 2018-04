Juve, c'è cauto ottimismo sul recupero di Higuain

28 novembre 2017

Nulla è ancora scritto. Tutto può succedere. E se il vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis si dice "dispiaciuto" per l'assenza di Higuain contro il suo Napoli , ecco che lo stesso Pipita potrebbe invece accontentarlo: l'assenza dell'argentino nel big match di venerdì non si può infatti ancora dare per certa. Anzi.

Lo ha sostanzialmente detto l'ad bianconero Beppe Marotta, lo lascia pure supporre il clima di crescente fiducia che si respira a Vinovo. Insomma, l'operazione alla mano è perfettamente riuscita, l'argentino - dicono - sta benissimo, il decorso post-intervento procede bene, un tutore potrebbe eventualmente bastare per vederlo se non in campo almeno in panchina. Massima cautela, dunque, ma le possibilità che Gonzalo ci sia sono in lieve ma costante risalita.



Intanto, nell'allenamento di stamani a Vinovo, buone notizie per Allegri sono arrivate da Chiellini: il centrale bianconero si è infatti allenato con il gruppo.