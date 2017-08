Juve, Buffon: "Il campionato sarà deciso dai dettagli"

20 agosto 2017

A margine di una visita alla mostra delle opere della collezione privata di Vittorio Sgarbi a Trieste, Gigi Buffon ha parlato del campionato. "Credo che mai come quest'anno il campionato sarà combattuto e si giocherà e si vincerà per piccoli dettagli e su quello dovremo essere bravi". Sull'introduzione del Var. "Aiuterà molto a non esacerbare gli animi, a far sì che ogni decisione presa dall'arbitro ritrovi una reazione serena da parte di tutti".