Juve, Buffon è ancora ko: addio al record di Maldini

16 gennaio 2018

Dopo i Mondiali in Russia, Buffon deve dire addio anche a un altro traguardo prestigioso prima di chiudere la sua straordinaria carriera: il record di presenze in Serie A . Il portiere della Juve quasi certamente non sarà tra i pali nemmeno contro il Genoa e in tal caso non potrà raggiungere il primato di Paolo Maldini (647 presenze). Anche giocandole tutte fino alla fine del campionato, il capitano bianconero potrebbe arrivare infatti al massimo a 646 gare giocate .

Fermo dal 1 dicembre per un problema al polpaccio, Buffon dovrebbe tornare in campo solo il 27 gennaio col Chievo. Troppo tardi per raggiungere in questa stagione le presenze di Maldini. "Buffon e Cuadrado svolgeranno per tutta la settimana lavoro personalizzato, per cui non saranno a disposizione per il posticipo col Genoa", ha fatto sapere la Juve, spegnendo le ultime speranze dei tifosi bianconeri di vedere il nome di Gigi accanto a quello di Paolo in cima alla classifica dei veterani della Serie A.



Tutto a meno che Buffon non cambi idea e decida di continuare a giocare. In caso di trionfo in Champions, ad esempio, il capitano bianconero ha già detto che proseguirebbe un altro anno per disputare il Mondiale per club. E magari anche per raggiungere e superare Maldini.