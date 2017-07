Juve, Buffon: "Bonucci? Andremo avanti anche senza di lui"

27 luglio 2017

Gigi Buffon conferma il pensiero juventino sull'addio di Bonucci e sull'intervallo di Cardiff. "La Juve ha sempre avuto grandi campioni, alcuni se ne sono andati, altri rimasti, altri ancora arriveranno e altri se ne andranno, ma la Juve andrà avanti", ha detto. Sulla finale: "Non è accaduto assolutamente nulla. Voglio che la gente Juve sappia che il nostro attaccamento e la nostra professionalità non potevano essere destabilizzati da fantomatiche liti".

"Cardiff ha lasciato frustrazione per aver perso una finale a cui tutti tenevamo molto. Quello che si è detto dopo mi interessa poco. Torno a ripetermi per essere chiaro e onesto nei confronti dei tifosi: abbiamo perso perché abbiamo trovato una squadra superiore", ha aggiunto. Poi il saluto a Bonucci: "Leo è stato un punto fermo della nostra squadra. Lo ringrazio e lo ringrazieremo sempre per quanto ha dato alla causa".



Quella che sta per inizare sarà l'ultima stagione della carriera di Buffon: "Vivo questi momenti con ancor più felicità e spensieratezza. Sapere che questo potrebbe il mio ultimo anno è accattivante. Le emozioni sono quelle che ti accompagnano sempre all'inizio di un percorso. C'è tanta voglia di far bene, di sudare. L'obiettivo è sempre competere per i traguardi più importanti anche se quello primario è migliorarsi".