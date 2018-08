Juve, Bonucci si scusa sotto la Curva: applausi e pace fatta con i tifosi

27/08/2018

Tra Leonardo Bonucci e la Juventus la storia d'amore è destinata a riniziare. Dopo il discusso ritorno "a casa" arrivato al termine di una travagliata stagione (da capitano) al Milan, il centrale bianconero aveva diviso la tifoseria. Anche durante la partita con la Lazio, mentre dalla Sud arrivavano fischi e insulti (comunque niente di eclatante), dal resto dello stadio erano arrivati applausi. Ma la Curva Sud è sempre...la Curva Sud, e Leonardo aveva bisogno di "fare pace" definitivamente. Ecco, quindi, che a fine partita il numero 19 si è recato - come sempre dopo una vittoria, e con tutti i compagni - sotto entrambe le Curve per salutare i tifosi. Davanti alla Sud, dopo l'immancabile salto a braccia alte, ecco il gesto più "atteso". Mani giunte e l'espressione del corpo come a dire "scusatemi". Immediati sono arrivati gli applausi scroscianti. La pace, adesso, è fatta davvero.