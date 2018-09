Juve, Bonucci: "Col Napoli un solo risultato, la vittoria"

27/09/2018

Nessun calcolo e caccia alla settima vittoria di fila, anche perché battere il Napoli vorrebbe dire lanciare un inequivocabile segnale alle rivali: anche quest'anno è ardua strappare dal petto dei bianconeri il tricolore. "Il Napoli "ha perso uno stile di gioco definito ma con Ancelotti ha acquisito serenità ed esperienza - ha spiegato il centrale bianconero -. Noi abbiamo un solo risultato, la vittoria e sara' una gara aperta, con tanti ribaltamenti di fronte, perché a entrambe le squadre piace attaccare. Dovremo essere attenti alle marcature preventive, nel pressing ed essere cattivi e cinici sotto porta".



Bonucci, rientrato alla base dopo una stagione al Milan, ha trovato una Juve ancora più forte. "Allegri ha definito la Juve una squadra seria e matura? Il mister ha ragione ed è forse questa la differenza che ho trovato rispetto agli anni passati - le sue parole - Credo che in questo anno e mezzo la squadra abbia compiuto un ulteriore step soprattutto contro le 'piccole', che una volta creavano maggiori difficoltà e con le quali si gestivano le partite in maniera diversa. Oggi invece, grazie a grandi giocatori, a una grande società e a un grande allenatore, la Juve ha fatto un nuovo salto di qualità. Chiunque di noi venga messo nell'undici titolare si sente tale e questo è un bene perché non fa altro che aumentare la competizione, che ci permette di migliorare, e rafforza il gruppo, il vero segreto di questa squadra".



Il grande obiettivo stagionale si chiama Champions League. "Contro lo Young Boys martedì passerà gran parte della qualificazione, perché vincendo mancherebbe poco al passaggio agli ottavi".