Juve, Bonucci: "Ora venti giorni di fuoco"

17 maggio 2017

Domenica la strigliata, ora Leonardo Bonucci dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Lazio ha voluto tenere alta la concentrazione dei suoi compagni: "Ora venti giorni di fuoco! In finale siamo stati bravi e l'abbiamo approcciata in maniera giusta. Il passo falso contro la Roma ci è servito per ritrovare le nostre qualità. Ora dobbiamo chiudere il discorso scudetto".



"C'è stato un super Neto e siamo stati bravi. Domenica è un'altra finale per centrare il secondo obiettivo della stagione e poi tutti insieme a Cardiff. Credo che questo primo obiettivo sia frutto del lavoro di tutti quanti. Siamo stati bravi noi e chi si è fatto trovare pronto", ha aggiunto