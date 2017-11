Juve, auguri a Dybala: "Onora la numero 10"

15 novembre 2017

Paulo Dybala compie 24 anni e la Juventus ha voluto fargli gli auguri a modo suo. “Classe, personalità e colpi di genio: col suo mancino (e non solo) Paulo Dybala ha fatto innamorare tutti i tifosi - si legge nel messaggio bianconero - servendo 19 assist, segnando 55 gol uno più bello dell'altro e regalando momenti di pura bellezza calcistica con la maglia bianconera. Un gioiello, anzi una... Joya preziosa, che dal suo arrivo alla Juve è diventato un elemento fondamentale (111 partite: nessuno ha giocato più di lui dal 2015 ad oggi!) e che dall'inizio di questa stagione veste una casacca piena di storia: la numero 10, onorata segnando 13 gol nelle 17 presenze stagionali, tra i quali due magnifiche triplette contro Genoa e Sassuolo. Ecco perché, nel giorno in cui La Joya, nato in Argentina il 15 novembre 1993, spegne 24 candeline, la Juventus e tutti i suoi tifosi non possono fare altro che stringersi intorno a lui per porgergli il più caloroso degli auguri. Buon compleanno, campione!”.