Juve, Asamoah: "Contro il Sassuolo con la giusta cattiveria"

26 gennaio 2017

Il giorno dopo il successo in Coppa Italia , Asamoah commenta così il match col Milan : "E' stata una bella vittoria, noi vogliamo sempre andare avanti in questa Coppa. Vogliamo sempre arrivare in finale, questo è il nostro obiettivo". Domenica la Juve sarà ospite del Sassuolo in campionato: "E' una squadra forte, ha tanti giocatori giovani - dice il ghanese -. Per vincere lo scudetto si deve essere sempre cattivi anche fuori casa".

La Juve quest'anno vuole andare fino in fondo in ogni competizione e la gara di ieri, contro il Milan, ne è stata una dimostrazione: "Purtroppo contro di loro abbiamo perso la Supercoppa un paio di mesi fa, invece la partita di ieri era fondamentale per noi per andare avanti in Coppa Italia. Dobbiamo continuare ad andare avanti così per portare a casa il risultato".