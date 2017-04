Juve, arrivo blindato a Napoli

1 aprile 2017

Un arrivo blindato quello della Juve a Napoli. Il pullman bianconero, proveniente dall'aeroporto di Capodichino, dove la squadra è atterrata alle 19.10, è arrivato in un Corso Vittorio Emanuele dove erano presenti cinque camionette delle forze dell'ordine e dove c'erano transenne per decine di metri intorno all'Hotel Parker, che ospita i campioni d'Italia. Tifosi, dunque, tenuti lontani. Tante proteste per il traffico paralizzato.