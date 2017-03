Juve, arriva il primo pareggio: 1-1 a Udine

LA PARTITA

C'è voluto oltre un anno per vedere il primo pareggio della Juve in campionato: l'ultima volta era datata 19 febbraio 2016, quando i bianconeri chiusero sullo 0-0 la trasferta di Bologna. Poi 38 partite con 33 vittorie e 5 sconfitte. Questo per dire quanto la Signora abbia abituato bene i propri tifosi, rimasti un po' con l'amaro in bocca dopo la gara di Udine, da dove pensavano di tornare a casa con dieci punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici. Invece, nonostante Allegri abbia schierato l'undici migliore del momento senza pensare a diffidati e Milan, qualcosa non ha funzionato. Forse un po' di stanchezza, forse un po' di calo di tensione dopo il risultato dell'Olimpico, sta di fatto che Roma e Napoli hanno ancora una piccola speranza di tenere aperta la corsa per lo scudetto. Merito anche di un'Udinese in palla, che voleva cancellare i tre ko di fila.



Che non sarebbe stata la solita domenica, comunque, lo si è capito subito. Non è un bel primo tempo, infatti, quello che va in scena sotto la pioggia. La Juve parte a basso ritmo ed è l'Udinese a provare qualcosa in più. Da entrambe le parti, però, il tutto si traduce solo in qualche tiro dalla distanza che non impensierisce Buffon e Karnezis. Le uniche fiammate della capolista portano la firma di Cuadrado, anche se al momento di raccogliere i frutti delle sue galoppate, il colombiano non concretizza mai l'assist buono per i compagni. Così, dopo le proteste per un fallo di mano in area da parte di Samir (ma prima c'è il suo tocco di piede) e l'uscita dal campo di Fofana per infortunio, arriva la sorpresa. Zapata parte sulla sinistra, Bonucci non lo affronta a dovere e quando l'attaccante friulano arriva davanti a Buffon, lo beffa sotto le gambe. La reazione è poca cosa e all'intervallo i bianconeri in vantaggio sono quelli che non ti attendi.



La Juve non cambia passo nella ripresa e allora l'Udinese prova a chiudere il match, consapevole che prima o poi Dybala e compagni si sarebbero svegliati. Di occasioni vere e proprie, però, non ce ne sono fino al momento del pareggio di Bonucci, che rimedia al suo errore, costato il vantaggio dei padroni di casa, con un preciso stacco di testa. Il pareggio non accende però la Juve, che anzi trema al palo colpito da Danilo subito dopo. Nel finale il pressing ospite non porta frutti e Karnezis dorme sonni tutto sommato tranquilli. Insomma, non una bella Juve. Adesso toccherà al Milan dire se è stata solo una frenata o se Roma e Napoli possono ancora sognare.