Juve, apprensione per Dybala: infortunio alla caviglia destra. Allegri: "Ottimisti"

15 aprile 2017

Juve in ansia per Paulo Dybala in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona. L'attaccante argentino ha lasciato il terreno di gioco durante il match con il Pescara al 7' della ripresa per un colpo alla caviglia destra ricevuto da Sulley Muntari. La Joya ha provato a restare in campo, poi si è accasciato al suolo chiedendo il cambio e tenendosi la caviglia destra. Le sue condizioni verranno verificate dopo il ritorno a Torino.