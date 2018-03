Juve, ansia per Alex Sandro: guaio muscolare col Brasile, lascia il ritiro L'esterno costretto a fermarsi per un problema alla coscia destra

20 marzo 2018

Allarme Alex Sandro in casa Juve. In ritiro con il Brasile per le amichevoli contro Russia e Germania, l'esterno bianconero ha avvertito un problema muscolare alla coscia destra durante l'allenamento di ieri, interrompendo la seduta. Gli esami effettuati con lo staff medico della Seleçao hanno evidenziato una lesione, il cui grado non è stato precisato. Il giocatore ha già lasciato la Nazionale e verrà sottoposto a nuovi accertamenti una volta rientrato a Torino. Allegri incrocia le dita.

Chiamato da Tite per sostituire l'infortunato Filipe Luis, Alex Sandro tiene dunque in ansia la Juve. Il brasiliano, del resto, nell'ultimo periodo è stato un uomo chiave per Allegri, che l'ha spesso utilizzato nel tridente al posto dei lungodegenti Cuadrado e Bernardeschi. Un elemento fondamentale nello scacchiere bianconero e cruciale per la lotta scudetto. Al rientro dalla sosta, infatti, la Juve dovrà vedersela subito contro il Milan e poi dovrà affrontare il Real in Champions. A Vinovo lo stop di Alex Sandro lascia tutti col fiato sospeso.

GLI ACCERTAMENTI PER CHIELLINI Giorgio Chiellini, nel frattempo, si è sottoposto agli accertamente necessari dopo il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra rimediato durante la gara con la Spal e in seguito al quale aveva dovuto lasciare il ritiro della Nazionale. Gli esami hanno rivelato una "situazione di entità non grave ma che tuttavia necessita di un monitoraggio quotidiano". Il difensore ha iniziato le cure fisioterapiche e le sue condizioni, in vista della sfida contro il Milan, verranno valutate settimana prossima.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X