Juve, Andrea Agnelli papà per la terza volta

22 aprile 2017

Fiocco rosa in casa Juve : il presidente Andrea Agnelli è infatti diventato papà per la terza volta. La sua compagna Deniz Akalin ha dato alla luce Livia Selin . "La bimba e la mamma godono di ottima salute - fa sapere il sito ufficiale della squadra bianconera - e la piccola sarà presto accolta dai fratellini Baya, Giacomo e Mila. Al Presidente e a tutta la sua famiglia vanno le più vive congratulazioni della Juventus!"

Baya e Giacomo sono i figli che Agnelli ha avuto dall'ex moglie Emma Winter. Per Deniz un'altra bambina dopo Mila avuta con Francesco Calvo, ex direttore commerciale della Juve ora in forza al Barcellona.