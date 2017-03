Juve, anche la storia dice che lo scudetto sarà tuo

Che, come amano dire a Torino, li porerebbe dritti dritti nella leggenda. Per Allegri il punto della "Dacia Arena" è stato "un mattoncino che mettiamo nella nostra classifica" e per ora segnali che possano far sperare le avversarie non se ne vedono. Contro l'Udinese il super attacco bianconero ha avuto le polveri bagnate e anche in mezzo al campo Pjanic e Khedira non hanno certo brillato. Se ci si aggiunge qualche ingenuità difensiva, è facile comprendere il pareggio friulano. Il primo da oltre un anno a questa parte in Serie A. Insomma, se quando va male si pareggia, allora si può già iniziare a pensare alla data dei festeggiamenti tricolore.

LE STATISTICHE DI UDINESE-JUVENTUS

• Dani Alves è il giocatore della Juventus che oggi ha giocato più palloni (91), ha effettuato più duelli (14), più contrasti (4) e più cross (6).

• Dopo 38 partite consecutive senza pareggi, la Juventus torna a pareggiare un match di Serie A (ultima volta a febbraio 2016 vs il Bologna).

• Solo contro il Bologna (1) l’Udinese ha subito meno tiri nello specchio di oggi (3) in match casalinghi di questo campionato.

• Dal 2006/07 ad oggi, nelle tre occasioni in cui una squadra ha avuto almeno 8 punti di vantaggio dopo 27 giornate, ha sempre poi vinto lo Scudetto (una volta l’Inter, due la Juventus).

• Buffon oggi ha collezionato la presenza numero 612 in A, eguagliando Totti al terzo posto all time. Zanetti, secondo, è a 615.

• Zapata non aveva segnato nelle ultime 10 presenze in A: ultimo gol a dicembre contro l'Atalanta.

• La Juventus ha subito gol nel primo tempo per la prima volta dalla gara persa con la Fiorentina (Kalinic al 37').

• Nelle 3 occasioni di questo campionato in cui la Juventus ha chiuso in svantaggio un primo tempo, non ha mai vinto.

• Solo contro il Genoa (5) la Juventus ha subito più tiri nello specchio rispetto al primo tempo di oggi (4).

• Leonardo Bonucci ha segnato il suo secondo gol in trasferta in Serie A sui 13 realizzati (il 1° contro il Palermo, aprile 2012).

• La Juventus ha segnato nelle ultime 18 partite giocate in Serie A: 39 gol totali. Enrico