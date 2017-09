Juve, altro guaio per Höwedes: risentimento muscolare

21 settembre 2017

L'impressione è che Sturaro debba abituarsi al ruolo di terzino destro. Soprattutto in vista della sfida di Champions con l'Olympiacos, Allegri sarà costretto a riproporre il centrocampista nel ruolo di esterno basso di destra. D'altronde con De Sciglio out e il nuovo problema per Höwedes, la Juve è senza terzini destri di ruolo. O meglio: in campionato giocherà Lichtsteiner, mentre in Champions, senza lo svizzero, Allegri dovrà decidere se riproporre Sturaro o se spostare a destra Barzagli.



Per Höwedes si tratta di un avvio di stagione davvero complicato. Arrivato dallo Schalke negli ultimi giorni di mercato, il tedesco non ha mai debuttato. Un ritardo di condizione, una forma da trovare. Mercoledì è rimasto in panchina contro la Fiorentina, il debutto poteva essere dietro l'angolo invece è arrivato l'infortunio ai flessori. Andrà valutato, ma ci si aspetta che rimarrà ai box per almeno un paio di settimane.