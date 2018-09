Juve, allenamento sulla forza alla Continassa. Ronaldo posta: "Duro lavoro"

06/09/2018

Dopo la mattina passata ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Allegri, Cristiano Ronaldo ha solo due parole: "Lavoro duro". Un messaggio "urlato", perché scritto in maiuscolo. Così il campione portoghese nel tweet in cui racconta ai milioni di follower l'attività svolta dall'attaccante della Juve e da chi non è impegnato con le rispettive Nazionali (Khedira e Emre Can su tutti, lasciati a casa dalla Germania). Nella foto inserita nel post si notano le enormi fasce muscolari del cinque volte Pallone d'Oro, che in accordo con la Juventus e la federcalcio portoghese salta le prime due partite della nuova stagione della sua nazionale per restare a Torino ad allenarsi in vista della ripresa.