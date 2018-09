Juve, Allegri: "Vittoria meritata ma dobbiamo lavorare, a Ronaldo gira tutto male ma sono contento di lui"

01/09/2018

"I ragazzi sono stati bravi, Parma è un campo difficile. La vittoria è meritata ma abbiamo subito parecchio. I ragazzi mi hanno regalato una buona sosta". Così il tecnico della Juve Max Allegri dopo il 2-1 del Tardini. " Ronaldo ? Nel calcio italiano ci sono diverse difficoltà, è un momento in cui gli va tutto male. Ha fatto una bella partita. Nella sosta troverà brillantezza. Mandzukic? Non me lo aspettavo così. Dybala ? Ci sarà bisogno di tutti".

"Il Parma lotta per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poisono un po' calati - ha proseguito Allegri - E' stata una vittoria meritata ma dobbiamo lavorare parecchio. All'inizio della partita siamo stati bravi poi loro sono stati bravi a ripartire quando noi dovevamo essere un po' più pazienti. Sapevamo che avremmo potuto trovare delle difficoltà". Ancora su Mandzukic: "E' uno generoso, non me lo aspettavo neanche con questa condizione. Si è presentato invece nel migliore dei modi, sono contento". E Dybala? "Ha fatto un ottimo quarto d'ora, è un giocatore importante, come tanti altri abbiamo in rosa per l'inizio della vera stagione, dal 15 settembre in poi".