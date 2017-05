Juve, Allegri vede il traguardo: "Il derby vale lo scudetto"

5 maggio 2017

LE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI

Monaco propedeutico per il Toro?

"L'Atalanta, il Monaco e il Torino sono tre squadre che giocano in maniera simile e soprattutto hanno giocatori con caratteristiche simili. Giocano in verticale, hanno velocità e tecnica individuale"



Mihajlovic e Belotti

"Belotti è giovane ed è cresciuto molto. Ha qualità straordinarie. Poi non so se vale 100 milioni, perché non sono uomo di mercato. E' un giocatore di grande prospettiva e sarà il centravanti della Nazionale per tanti anni. Sinisa sta facendo molto bene. E col Toro sarà una partita importante sia perché è un derby, sia perché vale lo scudetto"



Turnover

"Le scelte di domani sono un problema. Deciderò dopo l'allenamento. In sei giorni abbiamo tre partite. Una l'abbiamo fatta, domani c'è il derby. Ho scelte per poter cambiare. Davanti, senza Pjaca, non ho alternative. Dietro di solito qualche cambio l'ho sempre fatto, come a centrocampo. Ma i cambi non pregiudicheranno la prestazione"



Il derby

"C'è un buon clima e deve essere così. E' un evento sportivo importante e bello, di cui Torino deve andare fiera. Per questo i tifosi devono comportarsi in maniera educata e rispettosa. Per quanto riguarda Superga, di fronte alle tragedia non ci sono né colori, né bandiere. Serve solo grande rispetto. Sarà una partita molto difficile. Loro sono in condizione e faranno una gara molto aggressiva. Dobbiamo venire via con un risultato positivo"



Buffon in panca

"GIoca Neto, Buffon non gioca"



Ritirare la maglia di Totti?

"Non si possono fare commenti quando non ci sono dichiarazioni dal diretto interessato. Quando parlerà Totti, allora si potranno fare commenti. Comunque ha fatto una carriera straordinaria ed è stato un giocatore unico"



Spenderesti 100 mln per Belotti?

"Impossibile far giocare Higuain e Belotti insieme. Questo è sicuro. Nemmeno con la colla si possono mettere insieme..."



Scarichi dopo lo scudetto?

"Bisogna vincere il derby e vedere cosa fa la Roma. In Champions poi c'è ancora da raggiungere la finale e in mezzo ci sarebbe anche la finale di Coppa Italia. Pensiamo a una partita per volta"



Il picco di prestazione a Monaco

"Il picco si ha quando si hanno tutti a disposizione. E penso che nel ritorno col Monaco possiamo fare ancora meglio"



Concentrazione e condizione

"Non è facile arrivare fino alla fine. I prossimi venti giorni andranno vissuti con grande entusiasmo col desiderio di arrivare fino in fondo. Non tutti gli anni capita. Dobbiamo vivere ogni momento come se fosse l'ultimo. Dobbiamo pensare una cosa alla volta"



Marchisio

"Difficilmente giocherà col Toro. Ha fatto una grande gara col Monaco. E' cresciuto dal punto di vista fisico e mentale. Sta tornando ed è una bella notizia anche per la Nazionale"



Clima euforico

"Dani Alves qualche finale l'ha già vinta... In questo momento pensare troppo può mandare fuorigiri. Per ora la certezza è la finale di Coppa Italia. Per il resto non c'è ancora nulla. E' ancora tutto da conquistare. Pensiamo al derby, per non disperdere energie. Ogni volta che si fanno previsione poi..."



Rinnovo

"Non ha senso parlarne adesso. Abbiamo altro a cui pensare. La priorità non è il rinnovo. Io alla Juve sto bene. Non ci siamo incontrati, ma ci incontreremo quando lo vorrà la società. Io un anno fermo comunque non ci sto. Se mi fermo, smetto. Poi se non mi vuole nessuno..."



Festa scudetto?

"C'è un tempo per tutto. Se ci sarà da festeggiare, sarà giusto festeggiare. Ma restiamo concentrati su tutti gli obiettivi"



Bonucci

"Domani giocherà"



Belotti e Dybala

"Sono i due giovani più importanti del campionato italiano, anche se si stanno mettendo in mostra altri ragazzi interessanti. Si dice sempre male del nostro campionato, ma poi le squadre straniere vengono spesso a pescare nei nostri club per la crescita tattica del calciatori"



Buffon e Cristiano Ronaldo

"Sono due esempi importanti. Tutto sta nella serietà e nella professionalità. Per raggiungere gli obiettivi ci vuole grande sacrificio. Cosa che purtroppo i giovani non hanno più. Per diventare campioni, oltre alle qualità tecniche, servono qualità morali e testa sulle spalle"



Partita dura col Toro

"Sarà una partita maschia per tutti. Andiamo sempre a giocare per vincere. Siamo in testa non per gli sconti diretti, ma per le vittorie fatte con le squadre medio/basse. La forza di una squadra e di ogni singola persona è quella di avere un grande equilibrio. Nessun risultato può spostare le proprie convinzioni"