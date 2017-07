Juve, Allegri tranquillo: "Siamo solo all'inizio"

23 luglio 2017

Nessun allarme, e ci mancherebbe. Era la prima amichevole della stagione per la Juve e l'avversario era il Barcellona. La sconfitta per 2-1, con i titolarissimi schierati nella ripresa, non toglie il sonno a Massimiliano Allegri : "Non abbiamo fatto neanche un allenamento tutti insieme, anzi neanche una cena. È stato un buon allenamento, sono contento di quello che abbiamo fatto singolarmente ma dobbiamo ancora crescere come squadra".

Allegri ha avuto a che fare con arrivi scaglionati, inevitabile che alcuni giocatori siano indietro con la preparazione. Per questo il tecnico, che ha visto la sua squadra soffrire nel primo tempo ma crescere nella ripresa con gli innesti dei big, non si scompone: "È stato un buon test che ovviamente non complica il nostro cammino. Per chi ha iniziato a lavorare prima è stato un modo per capire a che punto siamo fisicamente. L'obiettivo è rientrare in Italia senza infortuni per preparare la Supercoppa". Che si giocherà il 13 agosto all'Olimpico contro la Lazio.



Il Barcellona ha incantato: "Diciamo che Neymar ha fatto delle buone cose... oltre che fortissimi tecnicamente, sono più brevilinei di noi ed entrano in forma prima". Intanto si sono visti Douglas Costa e De Sciglio, gli ultimi arrivati: "La Juve ha un'ottima rosa, c’è ancora da lavorare ma è normale. Douglas Costa e De Sciglio sono stati catapultati in una nuova realtà, diamogli tempo".