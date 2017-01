Juve, Allegri teme il Sassuolo: "Servirà una gara tosta"

28 gennaio 2017

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Marshisio?

"E' compatibile con tutti i moduli, anche con i due a centrocampo. E' a disposizione, ma difficilmente sarà della partita"



Il quadro degli infortunati

"Hanno recuperato tutti. Lichtsteiner ha recuperato come Alex Sandro. Dani Aves e Pjaca stanno crescendo di condizione. Sono tutti a disposizione"



Dani Alves

"Nei tre davanti nel 4-2-3-1? E' difficile. E' un terzino e ha caratteristiche diverse"



Pjaca

"Non mi rivedo in lui, ma ha qualità e deve crescere, imparando di più a soffrire. Sono convinto che quando sarà chiamato in causa, farà un'ottima prestazione. Sta crescendo. Con questo nuovo modulo, avremo bisogno di lui nella seconda parte della stagione"



Nuovo modulo e Sassuolo

"Per noi è sempre una sfida. Dobbiamo fare tante vittorie per vincere il campionato. Con questo nuovo sistema di gioco abbiamo vinto una partita in campionato e una in Coppa Italia. Ma domani sarà più difficile. Con la Lazio e il Milan era più facile giocare dopo lo schiaffo con la Fiorentina. Col Sassuolo sarà una prova importante, perché dobbiamo dimostrare che anche le partite che sulla carta hanno meno stimoli le affrontiamo con lo stesso spirito. Il Sassuolo sta crescendo, stanno recuperando dei giocatori importanti. Con la Roma han giocato un match molto intenso finché han tenuto. Quindi dobbiamo presentarci bene, non dobbiamo sottovalutare l'avversario. Servirà una partita tosta. A Sassuolo abbiamo pareggiato 1-1 nel mio primo anno con la Juventus, nel secondo anno abbiamo beccato... quindi domani sarebbe ora di portare a casa tre punti."



Turnover

"I dubbi sono Pjaca per Cuadrado e Rincon per Khedira. Pjaca può giocare anche a destra"



Serve un centrocampista?

"La rosa non ha necessità. Sono contento di quello che ho a disposizione. Al mercato ci pensa la società. Non è questione di modulo, ma di atteggiamento. Non è detto che continueremo così. L'importante è che la squadra capisca i momenti della partita"



Pjanic e Rincon nel 4-2-3-1

"Pjanic sa giocare a calcio. Non importa se gioca dieci metri più avanti o più indietro. Non amo molto i numeri e i moduli. L'importante è fare bene quando abbiamo la palla, e dobbiamo migliorare su questo. Con la palla tra i piedi si fa già la fase difensiva e col Milan abbiamo un po' sofferto anche se erano in inferiorità numerica. Rincon è compatibile col modulo nuovo. Può giocare senza difficoltà nei due di centrocampo a destra o a sinistra"



Le motivazioni

"Per noi dev'essere una sifda in tutti i sensi. Campionato, Coppa Italia e Champions. Bisogna lavorare bene, avere grande entusiasmo, non essere conservativi, ma cercare sempre di fare qualcosa sempre d più per alzare l'asticella. E questo è uno stimolo importante che ognuno di noi deve avere"



Formazione

"Abbiamo fatto solo due partite così. Vediamo se domani lo ripeteremo. Col Sassuolo sarebbe l'ora di portare a casa tre punti in Emilia. Higuain i gol li fa e li farà sempre. Barzagli a destra? Non credo, rientra Lichtsteiner"



Fantasia ed equilibri

"L'importante è avere equilibrio. Il sistema di gioco potremo cambiarlo ancora. Questo modulo ci dà dei vantaggi perché occupiamo di più il campo, ma non è detto che continueremo ad usarlo. Ora va così, ma anche a partia in corso potremmo cambiare soluzione. Per giocare con cinque offensivi come in questo momento, l'importante è che tutti siano a disposizione per fare una buona fase difensiva come è stata fatta finora"



Morata

"Natale è passato. Morata sta al Real ed è felice di stare in Spagna. Sono contento di quello che ha fatto alla Juve, ma ora è altrove"



Buffon compie 39 anni

"Gli ho fatto gli auguri, ma non deve pensare ai 39 anni. La sua forza è quella di sentirsi giovane e avere grande entusiasmo. Non vedo perché debba smettere dopo il Mondiale. Se sta bene fisicamente, può andare avanti"