Juve, Allegri: "Sono contento, ma dobbiamo migliorare ancora molto"

26/09/2018

Sesta vittoria di fila per la Juve , che supera il Bologna per 2-0. "Sono contento, stiamo crescendo e siamo sulla buona strada, ma dobbiamo migliorare ancora molto - dice Allegri dopo la gara -. E' lunga, sabato c'è lo scontro diretto col Napoli e sarà una bella partita". Su Dybala : "Ha fatto una buona gara, come aveva già fatto a Frosinone. Deve crescere dal punto di vista fisico".

Il tecnico bianconero analizza così il match: "Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Nel primo tempo la squadra era padrona del campo, nella ripresa giocavamo troppo sul perimetro. Eravamo vulnerabili con interventi rischiosi e questa è la cosa che va migliorata". La Juve si è presentata con un 3-5-2: "E' dovuto al momento della squadra con giocatori fuori. Dovevo cambiare per far riposare qualcuno. Io meno impaziente nei finali di gara? Sotto questo aspetto siamo migliorati ma bisogna migliorare e non rischiare per non prendere gol. Valencia ci ha dato autostima, anche Frosinone con la squadra che ha giocato bene. Dobbiamo migliorare molto. La squadra sta migliorando e crescendo".



In attacco oggi c'erano Dybala e Ronaldo: "Hanno fatto bene, più giocano insieme più giocano meglio, ci sono margini di miglioramento. Il tridente fa giocare meglio entrambi, dobbiamo vedere di giornata in giornata. Sono contento anche di Perin, era importante stasera non subire gol. Adesso pensiamo alla sfida col Napoli di sabato".