Juve, Allegri soddisfatto: "Grande reazione, la prestazione non va ridotta ai rigori"

28 febbraio 2017

Per Allegri la svolta non è arrivata soltanto col cambio di modulo: "La difesa a tre non c'entra. Dovevamo far girare la palla più velocemente, ma abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo. In realtà non abbiamo subito molto e abbiamo avuto delle occasioni con Dybala, Mandzukic e Lichtsteiner". "Devo fare i complimenti a tutta la squadra - ha aggiunto -. Abbiamo giocato un bel secondo tempo. C'è stata una bella reazione. Siamo cresciuti anche fisicamente nella ripresa".



"Il Napoli è sempre una squadra difficile da affrontare - ha proseguito -. La Juve però è in crescita. Abbiamo finito bene la partita e vuol dire che stiamo bene fisicamente". "Quando si sbaglia tecnicamente si può avere disordine in campo - ha spiegato il tecnico bianconero -. Questa squadra ha ancora margini di miglioramento a livello tecnico e di intensità". Poi sui singoli: "Pjanic è cresciuto molto sia in fase di impostazione, che in fase di interdizione".



Infine sull'arbitraggio: "Non voglio dare voti all'arbitro. Ha lasciato correre quando doveva e fischiato quando doveva. I falli su Dybala e Cuadrado? Dal campo sembravano rigori, ma la prestazione della Juve non va ridotta solo a questo. Potevamo pareggiare anche alla fine del primo tempo".