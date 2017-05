Juve, Allegri sicuro: "Col Crotone sarà Scudetto"

20 maggio 2017

LA CONFERENZA

Pronti i festeggiamenti?

"Domani deve succedere".



Come sta Khedira?

"Khedira ha lavorato con la squadra, è a disposizione: non giocherà sicuramente, andrà in panchina"



Come state?

"Siamo usciti dalla Coppa Italia con una ottima condizione mentale. La vittoria della Coppa Italia, risultato straordinario, ci ha dato una forza importante per affrontare la partita di domani. Faremo una grande partita, domani sarà scudetto".



Sarà complicato giocare con la possibilità di avere la Roma a -1?

"Noi dobbiamo vincere, penseremo solo a noi stessi. Farà caldo giocando alle 15, poi il Crotone è molto in forma: ha fatto 17 punti, ha subito pochi gol, è leader nell'intercettare i palloni. Bisogna fare tutte le cose con semplicità e tranquillità, ma anche con la cattiveria mostrata sempre, tranne che con la Roma".



Come sta Dybala e ruoterà dei difensori?

"Dybala sta bene, è a disposizione. La difesa: Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro".



Marchisio?

"Domani sarà in campo".



Rincon?

"Soddisfatto della sua crescita, soddisfatto di tutti i ragazzi. Hanno conquistato la terza Coppa Italia, ora serve lo scudetto. Vogliamo uno stadio che ci dia forza, è la partita più importante, che deciderà lo Scudetto".



Col Crotone come una finale.

"Le finali non vanno giocate, vanno vinte. Se domani vinciamo, non ci vediamo per un paio di giorni, ci rilassiamo ci prendiamo un po' di vacanza. Che qui ci vediamo tutti i giorni da mesi, se ci prendiamo una pausa poi ci mettiamo a preparare Cardiff".



Quale è stato il momento cruciale della stagione?

"La stagione è fatta di momenti, abbiamo cambiato in corsa: abbiamo sempre dimostrato carattere anche vincendo partite sporche".



Se domani arriva lo scudetto, non passerà troppo tempo in vista della finale?

"Cardiff è lontana, vediamo domani come andrà la partita, poi decideremo come programmare l'avvicinamento alla finale".