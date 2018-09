Juve, Allegri: "Ronaldo straordinario, la sua miglior partita. Marotta mancherà, ha costruito una squadra forte"

29/09/2018

Ma il campionato non è finito: "Abbiamo da giocare ancora tante sfide di vertice - ha proseguito Allegri nel dopo gara - Il campionato è lungo, abbiamo punti di vantaggio, ma dobbiamo continuare così". Sulla prestazione di Dybala: "Paulo ha fatto una buona partita, specie a centrocampo. Lui è molto bravo quando avvia e chiude l'azione, l'ho tolto per risparmiarlo martedì dove mancheranno Cristiano e Douglas davanti. Ronaldo e Dybala oggi dovevano giocare tra le linee con Mandzukic ad abbasarli".



In conferenza stampa Allegri ha parlato anche dell'addio di Marotta: "Io col direttore sono stato quattro anni e mezzo, belli e importanti. E' il miglior dirigente italiano, per non dire europeo. Ha costruito la Juventus insieme a Paratici, Nedved, il presidente: l'ha resa una squadra forte, vincente dentro e fuori dal campo. Non posso dire altro che mi ci son sempre trovato benissimo. Questa cosa l'ho saputa ora. A lui sono legato anche affetivamente, è normale che manchera'. Dovremo essere bravi a sopperire alla mancanza".