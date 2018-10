Juve, Allegri ritrova Mandzukic ma si ferma Bernardeschi

30/10/2018

Rientra Manduzkic, recupera parzialmente Khedira mentre problemi muscolari costringono Bernardeschi e Chiellini a lavoro personalizzato. E' questo il quadro clinico della Juventus alla ripresa degli allenamenti, oggi al Training center della Continassa. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla: si è allenato con la squadra Mandzukic, assente nelle ultime partite per una distorsione alla caviglia sinistra mentre Bernardeschi ha svolto lavoro differenziato per un affaticamento al muscolo psoas e Khedira si ha lavorato solo parzialmente con il gruppo.Allenamento personalizzato anche per Giorgio Chiellini, che in via precauzionale per un affaticamento al flessore destro non ha giocato sabato: da domani riprenderà gradualmente con la squadra in vista della sfida di sabato sera all'Allianz Stadium contro il Cagliari.