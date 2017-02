Juve, Allegri: "Qui sto bene, il resto sono solo illazioni"

11 febbraio 2017

Sulla formazione.

"Devo vedere l'allenamento di oggi, ci saranno dei cambi perché stanno tutti bene e così avrò la possibilità di fare recuperare qualcuno. Anche perché domani affrontiamo il Cagliari che in casa sta tenendo un ritmo importante. Sono una squdra veloce, in casa come da tradizione ha sempre fatto grandi risultati. E' per noi una poartita importante, è un momento delicato della stagione. Bisogna continuare a cercare di vincere per mantenere a distanza Roma e Napoli. Oltretutto quest'anno non abbiamo mai vinto 5 partite di fila, quindi questo è un altro obiettivo".



Sul suo futuro.

"Come faccio a smentire una cosa mai detta? Sono alla Juve, ho un anno e mezzo di contratto, sto bene, poi a tempo dovuto ci incontreremo con la società perché giustamente bisognerà parlare del futuro. Ma il resto sono solo illazioni scritte o dette".



Sulle polemiche.

"Dopo una settimana è giusto non parlarne più. Io dico solo che la Juve ha vinto meritatamente una partita contro l'Inter. L'Inter fortunatamente è partita male, altrimenti starebbe lottando con noi per il campionato".



Su Marchisio.

"Ieri ha fatto l'allenamento con la squadra, è andato meglio. Oggi valuterò, perché anche l'ultima volta stava andando bene, poi ha avuto un problema alla schiena, quindi oggi dovrò valutare lui, Khedira, lo stesso Pjanic che è uscito mercoledì con una botta. Rincon ha fatto una buona partita, Sturaro è in buona condizione, dovrò valutare oggi chi sta meglio e poi dopo fare la scelta".



Sulla formazione di domani.

"Domani rientrerà Chiellini, rientrerà Alex Sandro, poi a metà campo devo decidere. Davanti ci saranno Higuain e Dybala. Poi credo rientri Cuadrado. A sinistra dovrò valutare se far giocare Mandzukic, se far giocare Sturaro o addirittura far giocare Pjaca. Domani dobbiamo essere coscienti della difficoltà della partita e dell'importanza della partita perché a Cagliari è difficile fare risultato".



Su Lichtsteiner, stizzito dopo il cambio con l'Inter.

"Aveva i crampi, io credevo avesse chiesto il cambio e ho fatto il cambio. C'è stata un'incomprensione. Può anche succedere che un giocatore esca dal campo e magari sia più arrabbiato del solito. L'importante è che quando è sul tappeto verde faccia il suo dovere, poi se anche una volta non mi saluta ci posso anche passare sopra".



Ci saranno altre 100 partite con la Juve?

"Io spero ce ne siano altre 300 o 400 perché alla Juve sto bene. Ma per il momento sono state dette tante cose e sono solo illazioni. Io ho sempre detto che, se decidessi di andare via, la società sarebbe la prima a saperlo".



Su Benatia.

"Potrebbe anche fare il terzino destro, ma è meglio da centrale. E' rientrato bene dalla coppa d'Africa, è un'alternativa e potrebbe giocare anche domani".



Come arriva la Juve a questo momento importante della stagione?

"E' un momento decisivo perché è la seconda partita in trasferta di fila e in trasferta non è mai semplice. Siamo in un buon momento generale, pensiamo intanto a Cagliari e poi penseremo a Palermo".



Su Barzagli e Dani Alves.

"Dani Alves è rientrato dopo tre mesi, ha fatto una buona partita e un buon rientro. Barzagli spero di averlo già contro il Palermo".



Buffon può riposare per la Champions?.

"Domani gioca Buffon, poi settimana prossima vedremo cosa deciderò".



Sulle parole di Elkann ("L'Inter non ha imparato a perdere anche se è abituata...").

"Non commento il pensiero di altre persone. Io dico che una settimana dopo, continuare a fare polemiche sarebbe da sciocchi. Io ribadisco che fortunatamente per noi l'Inter è partita male. Domenica è stata una grande partita, una bella serata di calcio e credo che l'Inter debba vedere il futuro in modo roseo perché ha una squadra importante".