Juve, Allegri: "Pescara può essere una trappola. Dybala? Diventerà una star mondiale"

14 aprile 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

"Innanzitutto volevo fare un saluto di ringraziamento al presidente Berlusconi e a Galliani per la possibilità che mi hanno dato di allenare il Milan. Mancheranno al calcio italiano di cui hanno fatto la storia".



Che partita si aspetta domani?

Vale tre punti per noi quindi bisognerà esserci con la testa, la partita più importante è sempre la successiva. Il Pescara in questo momento sta bene e corre. E gioca per dare schiaffi all'avversario, non è squadra che subisce.



Gioca Neto? Come sta Mandzukic?

Neto gioca, Cuadrado in dubbio. Khedira non sarà della partita. In attacco giocano Dybala, Mandzukic e Higuain.



Panchina corta in attacco può essere un problema?

Kean non è a posto anche se si sta allenando. Gli attaccanti li metto in campo per fare gol poi si valuterà nel corso della partita se cambiarli ma da qui alla fine non sarà un problema.



Rinnovo di Dybala

Mi hanno fatto piacere le sue parole ma i meriti sono suoi e non miei. Io gli ho dato solo indicazioni per farlo crescere. Diventerà insieme a Neymar una stella mondiale.



Coppia Benatia-Rugani è possibile?

Barzagli gioca, il dubbio è tra Benatia e Rugani.



La Juve perse a Pescara una partita con lei in campo

La Juve era reduce da una finale Uefa, queste gare se non le affronti con lo spirito giusto sono pericolose. Queste partite sono trappole se le affronti nel modo sbagliato. Credo che domani la squadra farà una partita intensa.



Giocare alle 15 è un problema?

Correre alle 15 è più difficile e i ritmi si abbassano per cui ci vuole più tecnica



La scelta del 4-2-3-1 è stata la più importante?

L'annata è lunga e si fanno tante scelte. In quel momento ritenevo giusto fare quella scelta per far esprimere al meglio la squadra. Le novità portano sempre entusiasmo e i ragazzi sono stati molto bravi a mettersi a disposizione. Quando succede questo è più facile ottenere risultati. La Juve si distingue dalle altre per certi valori morali.



Che effetto fa la Juve favorita in Champions?

Fa piacere ma dopo la partita di martedì è normale ci sia entusiasmo. Ma questo è un momento pericoloso. Non bisogna vivere di esaltazioni ma serve equilibrio. La prima gara è andata bene ma c'è ancora il ritorno dove dovremo fare ancora meglio. Nulla è ancora definitivo. L'equilibrio è la forza di una grande squadra.