Juve, Allegri: "Non una bella partita. Dybala non deve avere ansie"

30 dicembre 2017

Il 3-1 sull'Hellas è stato sofferto: "Il Verona ha fatto bene, è una squadra in salute e sapevamo che sarebbe stata una gara pericolosa. Non potevamo permetterci di lasciare punti per strada, dovevamo vincere per staccare quelle dietro e per stare attaccati al Napoli che ha fatto 48 punti in questo girone d’andata e ha fatto un 2017 straordinario" ha detto Allegri.



L'uomo di giornata è Paulo Dybala, rigenerato dopo le tre panchine di fila: "E’ importante che sia tornato al gol, siamo tutti contenti. Dopo il gol ha cominciato a giocare meglio perché come sempre la condizione psicologica è tutto nel calcio. Posso consigliarli di pensare solamente a fare le cose, dentro il campo bisogna essere concentrati e cattivi ma questo vale per tutti. E' al terzo anno qui, è cresciuto molto e io credo che lui debba pensare solo al suo percorso senza ascoltare i paragoni che gli fanno solo male. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al mondo: il futuro è dalla sua parte, non deve avere ansie".



Ormai per lo scudetto sembra una lotta due: "Le altre non sono tagliate fuori, mancano 19 partite, ci sono ancora molti punti a disposizione e gli scontri diretti. Noi dobbiamo guardare chi ci sta davanti che ora è il Napoli. Adesso ci aspetta un periodo di 5 trasferte su 7, fino al derby col Torino in campionato, e vincere fuori casa non è mai facile: per noi il prossimo sarà il periodo più importante della stagione". E a proposito della lotta col Napoli, Allegri predica calma e sangue freddo: "Noi dobbiamo cercare di restare dentro a tutte le competizioni. Il campionato si risolverà nelle ultime partite, il Napoli nel 2017 ha fatto 99 punti e ha fatto cose straordinarie. Gioca un bel calcio ed è un’antagonista importante. Noi però stiamo lì con calma, aspettiamo un loro passo falso: abbiamo 19 partite per superarlo".