Juve, Allegri: "Noi polli, la Lazio ha meritato"

13 agosto 2017

E' un Max Allegri più arrabbiato che deluso quello che commenta la sconfitta della sua Juve nella Supercoppa italiana. "Siamo stati polli. La Lazio ha meritato, giocando meglio e lottando molto di più. Fino al 60' non abbiamo giocato e questo ci deve far riflettere e riportare coi piedi per terra. Vincere non è semplice, ora è tutto in discussione. Loro andavano più forte, poi sono calati. La partita andava portata ai supplementari", ha detto.

DYBALA: "PRONTO A RESTARE PER SEMPRE"

Non è bastata una doppietta di Paulo Dybala per regalare la Supercoppa italiana alla Juve. "La Lazio ha meritato. Non dobbiamo pensare all'ultima giocata, ma quella è un po' l'emblema di tutta la partita. Loro erano sorpresi dopo il 2-2. Ai supplementari mentalmente avremmo avuto più chance. Ma non cambia il giudizio della partita. Abbiamo pareggiato grazie a due piazzati, non abbiamo fatto granchè per meritare", ha commentato la Joya. Sul futuro: "Sono felicissimo qui. Ho rinnovato tre mesi fa, la società mi ha chiesto di prendere il 10, ci ho pensato due giorni e ho detto perchè no? Voglio crescere qui, se il presidente vuole rimarrò qui per sempre".