Juve, Allegri: "La Champions non mi preoccupa"

Cosa non vuole rivedere a Marassi rispetto allo scorso anno?

La condizione di Douglas Costa? Ci saranno cambi in difesa?

Costa si sta integrando così come Matuidi e Bentancur che è cresciuto molto in questi due mesi e potrà essere una sorpresa. Lo stesso Bernardeschi, De Sciglio sta ritrovando sicurezza, le qualità non le ha mai perse. Tutti devono essere nelle migliori condizioni. Costa non ho ancora deciso se sarà titolare.

Serve un altro centrocampista visto l'infortunio di Marchisio?

Non chiedo nulla, Claudio ha bisogno di un mese. Ho tanti giocatori per giocare le partite. Al momento siamo questi, al mercato ci pensa la società. La cosa più importante ora è la partita di domani.

Sul mercato dovrebbe arrivare un difensore?

Al momento i giocatori che ho sono quelli convocati per domani e in cui ho grande fiducia. Sono entrati giocatori giovani e di sicuro avvenire. Abbiamo una base solida e parlare di mercato ora non ha senso.

A che punto è il processo di crescita di Rugani? E' un titolare?

Ha molte chances di essere titolare, per lui è un anno importante così come per tutti gli altri difensori. Abbiamo 4 centrali e tante partite da disputare.



Sul 4-3-3

Per cambiare cercherò di mettere in campo la squadra a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Se fosse arrivato un giocatore diverso da Matuidi, forse avremmo avuto esigenze diverse. L'annata è lunga, ci sono tante partite, a volte giocheremo con i due a metà campo, a volte con i tre, a volte con i tre e mezzo. Poi ci sono le pause per le nazionali, la cosa importante è avere tante soluzioni, non escludo niente. Domani giocheremo a 4 dietro mentre in mezzo non ho ancora deciso



Cosa ha pensato quando è stato sorteggiato il Bracellona?





Un giudizio sul Milan? Non dico che è favorita, credo che assieme a noi, Inter, Roma e Napoli lotterà per i primi 4 posti. Ha fatto mercato importante e lotterà per i vertici come l'Inter. E' un bene per il nostro calcio. E' una sfida bella e affascinante. Il passaggio del turno dipenderà dalle trasferte di Atene e Lisbona contro squadre che hanno importante esperienza europea. Ma alla Champions penseremo più avanti

Dobbiamo vincere e non sarà facile perché lì la Juve ha sempre fatto fatica, lo scorso hanno abbiamo preso tre gol in 27 minuti e perso meritatamente. E' importante vincere prima della sosta. Genoa in casa è squadra molto diversa ma noi non dobbiamo farci trovare impreparati.