Juve, Allegri: "Inizia oggi la caccia al Triplete"

5 aprile 2017

Il tecnico bianconero commenta così la sfida del San Paolo: "Le partite non sono mai finite - dice alla Rai -. L'1-1 è stato preso in un momento in cui eravamo mosci, poi la squadra ha fatto una bella gara e ha rischiato poco o niente anche dopo il 3-2. Sono dispiaciuto per non aver vinto. Oggi abbiamo preso 3 gol perché ce li siamo fatti da soli. Direi che nel complesso la squadra ha fatto una bella partita, non sono preoccupato. Higuain? Ha fatto una settimana buona di lavoro dopo la nazionale e si vede per la lucidità sotto porta".



Nel finale c'è stato un attimo di tensione per una palla non restituita dal Napoli: "Non voglio fare polemica, ci sono situazioni dove bisogna comportarsi in un certo modo. Però io guardo solo la mia squadra e non sta a me commentare certi episodi. Dobbiamo cercare di dare un buon esempio a tutti".



Si parla anche del futuro dell'allenatore: "Voglio continuare con la Juve perché qui sto bene. E' una squadra con grandi potenzialità, un bel mix e società del genere in giro ce ne sono poche. Ora voglio vincere più partite possibili, vogliamo riempire le settimane di maggio e quindi bisogna eliminare il Barcellona...".