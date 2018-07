Juve, Allegri indica la via: "C'è ancora posto in bacheca"

09/07/2018

Primo giorno di lavoro per la Juventus e Max Allegri ha indicato la via. Il tecnico bianconero ha usato twitter per aprire la stagione con un messaggio forte e chiaro: "Si comincia. Come ogni anno , conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!". L'obiettivo è quello di conquistare altri trofei, dall'ottavo scudetto alla tanto sognata Champions League.