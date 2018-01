Juve, Allegri: "Il Cagliari non meritava di perdere"

6 gennaio 2018

"Sapevamo delle difficoltà di questa partita, il Cagliari è una squadra molto organizzata: dovevamo cercare di fare gol subito. È stata una partita fisica e ci siamo adattati e comunque l’importante era vincere: abbiamo chiuso questo filotto positivamente, abbiamo staccato leggermente le inseguitrici e siamo rimasti in scia al Napoli, quindi il percorso finora fatto è positivo. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, siamo a gennaio e siamo pienamente in corsa per ogni obiettivo".



Suoi nuovi arrivati. "Si sono ormai ambientati, sono cresciuti molto e nella seconda parte di stagione ci daranno una grossa mano. Stasera abbiamo dato una grande prova di maturità. Se mi dispiace andare via da Cagliari con qualche polemica? In ogni partita ci sono episodi contestati, a volte contro e a volte a favore: bisogna solo saper accettare. C’è il Var che è stato messo per diminuire le polemiche e invece le polemiche sono aumentate, quindi forse siamo noi italiani a cui piace alimentarle. Posso dire che il Cagliari non meritava di perdere, ma devo ribadire i complimenti ai miei giocatori".