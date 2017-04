Juve, Allegri frena: "Scudetto non ancora in tasca"

23 aprile 2017

Allegri applaude i suoi ragazzi. “Avevamo tre partite da vincere che erano, Pescara, Empoli e Genoa e i ragazzi sono stati bravi a vincerle. Non era facile contro il Genoa che ha fatto bene con la Lazio e ha cambiato l’allenatore, poi dopo la Champions poteva esserci un calo fisico e mentale. Invece i ragazzi sono stati molto bravi".



Lo Scudetto è più vicino, ma guai ad abbassare la guardia. "Scudetto in tasca? No però ora ci mancano otto punti perché la Roma può arrivare a 90 e ci mancano 5 partite. Non dimentichiamoci che abbiamo ancora lo scontro diretto, senza la matematica non si può parlare di Scudetto. Questa era una gara da vincere assolutamente. I ragazzi stanno bene, ho fatto alcuni cambi ma l’importante è che non sia cambiato il risultato".



Buone indicazioni da parte di Marchisio. "Ha fatto una bella prestazione sia a livello fisico che tecnico. E’ un giocatore importante che va ritrovato. Dopo la rottura del crociato ci vuole tempo per recuperare, sapevo delle difficoltà che avrebbe incontrato ma sta finendo la stagione in crescendo".



Ora i bianconeri sono attesi da due trasferte complicate tra campionato e Champions. "Ora avremo qualche giorno per preparare la trasferta di Bergamo e poi quella di Monaco. Ho la possibilità di cambiare molti giocatori per avere sempre energie fresche. C’è molto entusiasmo ma dobbiamo pensare a una gara alla volta perché per il momento non abbiamo vinto niente. Non dobbiamo abbassare al concentrazione, migliorare quello che possiamo e continuare così".



Inevitabile la domanda sul suo futuro. "Ancora a Torino in caso di Triplete? Mi hanno già fatto questa domanda. La mia permanenza non dipende dalle vittorie o dalle sconfitte. L’importante è darsi sempre degli stimoli nuovi, io qui sto bene, ho un grande feeling con la società e credo ci siano tutti i presupposti per continuare ma ora non è il momento di pensare al futuro, la priorità è provare a vincere tutto".



Per Mandzukic altra grande prova da esterno. "Non ho fatto nessun capolavoro, i quel momento della stagione secondo me era giusto cambiare perché ci stavamo un po’ trascinando. Mario è un giocatore che ha un motore diverso dagli altri, corre tantissimo, tatticamente è molto bravo e ha una tecnica elevatissima. In questa posizione è un terzo attaccante importante e aiuta molto il centrocampo. Ha fatto bene, così come Higuain che ha fatto una gara praticamente perfetta: gli è mancato il gol ma non è assolutamente un problema".