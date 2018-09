Juve, Allegri: "Dybala? Ha bisogno di giocare, ma crescerà..."

23/09/2018

Soddisfatto, e figurarsi. La stagione della sua Juve , con sei vittorie su sei tra campionato e Champions, è senza macchia e lui, Max Allegri , non può far altro che godersi la sua squadra. Sempre. Anche dopo una vittoria a Frosinone che è stata meno facile di quanto si potesse pensare. "Ti aspettavi una gara così? Sì. Loro avevano preso cinque gol dalla Samp, noi abbiamo giocato mercoledì un'ora in dieci. Se non la sblocchi diventa dura, siamo stati bravi nella ripresa a cercare gli esterni, a lunga andare premendo segni".

Già, però Allegri ci mette sempre del suo. Se qualcosa non va, cambia. E d'altronde non c'è squadra in Italia che abbia le possibilità tattiche che ha lui: "Perché ho spesso cambiato il centrocampo? Emre si abbassava troppo. Le mezzali dovevano stare più alte, davamo ampiezza solo a un lato. Ho messo Pjanic davanti alla difesa per alzare Cuadrado. Con Emre Can davanti poi abbiamo alzato entrambi gli esterni. Bernardeschi è entrato molto bene, avvicinandoci all'area e sbloccando".



E proprio per Bernardeschi Allegri lavora a un nuovo ruolo da mezzala...

"Si può lavorare, se davanti alla difesa c'è Emre Can. Con uno così puoi giocare con due mezzali di qualità, sfruttando meglio gli attaccanti".



L'unico ancora sotto tono è Dybala: "Ha bisogno di giocare. Paulo da quando è arrivato ho sempre detto che la qualità fisica migliore è la corsa, perchè trova la qualità che ha. Deve muoversi e giocare, oggi ha fatto cose buone altre meno, ma deve giocare. Ha dato tecnica e palleggio, in queste gare è utile e crescerà di condizione".



Nel frattempo, con 15 punti sui 15 disponibili, dietro la Juve c'è già il vuoto. Solo il Napoli tiene il passo...

"Sono tre anni che fanno molti punti, è normale. Hanno avuto un calendario complicato, hanno preso un allenatore vincente e bravo, molto equilibrato che sta trasmettendo i suoi concetti. Le altre sono indietro, dobbiamo pigiare sull'acceleratore per staccare ancor più Roma e Inter. Sabato dobbiamo arrivare almeno a +3 sul Napoli".