Juve, Allegri: "Due finali in tre anni, peccato non apprezzarlo"

8 agosto 2017

Max Allegri chiude il capitolo Cardiff e guarda al futuro. Anche se pensa che la Juve abbia fatto una grande impresa qualificandosi per due finali di Champions in tre anni. "Non non è una cosa da poco. Mi è dispiaciuto che tanti non abbiano apprezzato quanto abbiamo fatto. L'apprezzeranno poi in futuro, fra qualche anno capiranno. Magari alla terza finale vinciamo: anche quest'anno comunque faremo una grande Champions", ha detto a Premium.