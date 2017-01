Juve: Allegri "Dopo il 3-1 abbiamo staccato la spina, rischiando grosso"

11 gennaio 2017

"Dopo il 3-1 le abbiamo combinate grosse, abbiamo rischiato anche di prendere il terzo gol e a quel punto sarebbe stato complicato passare il turno. L' Atalanta era in accelerazione, noi in sofferenza". Il tecnico della Juve Allegri bacchetta i suoi dopo il 3-2 sofferto sui bergamaschi. "Abbiamo staccato la spinta e tutto diventa più difficile, quando le partite sembrano chiuse non dobbiamo prendere gol. Questo ci deve far riflettere".

"C'è stata un po' di sofferenza e questo ci fa bene - ha proseguito Allegri - Quando si è sul 2-0 ci si difende in modo diverso da come abbiamo fatto nell'ultimo quarto d'ora. Se fai una difesa ordinata l'Atalanta non tira mai in porta. Un episodio può riaprire la gara. Era capitato a Doha, è successo anche oggi. Dybala? A Doha non è successo nulla, oggi ha fatto una buona partita. Bonucci? Ha giocato 15', vediamo come sta domenica. Pjaca? Ha grandi qualità ma deve crescere. Rincon? Buona prova, sono contento". Prima della partita il dg Marotta ha aperto a Kolasinac: "Al momento abbiamo Evra, aspettiamo". "Milan o Toro nei quarti? Ora ci attende un mese molto importante".