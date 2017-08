Juve, Allegri: "Da Dybala mi aspetto una grande Champions"

26 agosto 2017

Due rigori contro in due partite, entrambi con il Var, e due partite rimesse in piedi quando sembravano potersi essere complicate. Fatto sta che Massimiliano Allegri arriva alla sosta a punteggio pieno ("Era importante", dice) e, per il momento, non deve preoccuparsi della tecnologia. Che, per dirla tutta, questa volta ha penalizzato la sua Juve oltre misura. Anche così si sbaglia, quindi tocca farsene una ragione e pensare che "sul Var bisogna soltanto portare un po’ di pazienza: ci vuole un po’ di periodo di adattamento". Poi ancora: "Alla fine i ragazzi hanno portato a casa la vittoria - continua riferendosi appunto al rigore concesso al Genoa nato da un fuorigioco non fischiato a Galabinov - Come noi dobbiamo lavorare per migliorare a giocare, anche gli arbitri lavoreranno per migliorare l’applicazione del Var. Al di là di questo, contro il Genoa abbiamo cominciato male, ma l’importante era vincere per andare alla pausa a punteggio pieno. Ma dopo la sosta bisognerà focalizzarci bene, perché la stagione inizierà sul serio".