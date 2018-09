Juve, Allegri: "CR7 farà bene col Frosinone, Dybala titolare"

22/09/2018

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

PERIN

"Perin gioca in casa contro il Bologna. Domani gioca Szczesny, abbiamo fuori Barzagli che dovrebbe recuperare per il Bologna, a De Sciglio verranno presto fatti nuovi esami. Khedira e Douglas Costa saranno pronti dopo la sosta. Abbiamo diverse partite ravvicinate ora, fortunatamente, e ci sarà spazio per tutti"



CR7 DOPO L'ESPULSIONE

"Domani farà un'ottima prestazione, come ha fatto per mezz'ora in Champions. Le aspettative su di lui sono alte. Lui deve solo giocare, divertirsi e fare gol. Ha già dimostrato molto in carriera. Cristiano è sempre esigente con se stesso e lavora molto. L'espulsione è passata. Siamo in un momento importante del campionato. Dopo la vittoria nella prima di Champions, c'è la Serie A. Il Frosinone cercherà l'impresa e non dobbiamo abbassare la pressione. C'è troppo entusiasmo dopo la Champions. Troppa energia positiva abbassa la tensione. Abbiamo fatto una bella partita mercoledì, ma deve essere la normalità per la Juve. Col Frosinone dobbiamo solo vincere. Dobbiamo mettere da parte la Champions e pensare al campionato"



DYBALA

"Con Dybala, dopo la bella partita col Sassuolo, ho fatto una scelta mercoledì, poi con l'espulsione e gli infortuni sono cambiati i piani. Domani sarà in campo. Perché è un giocatore importante e ha gol nelle gambe. Va sfruttato al meglio. Per quanto riguarda la sua posizione, può fare anche il centravanti, ma con caratteristiche diverse dalla classica punta centrale. La squadra sta migliorando sia dal punto di vista fisico, sia tecnico. Qualcuno dietro invece riposerà..."



DIFESA A TRE

"La difesa a 3 può essere una soluzione. Devo vedere l’allenamento, devo vedere chi sta bene di testa perché sarà una partita impegnativa domani. Domani sceglierò la formazione in base a chi vedo con grande attenzione, altrimenti stanno fuori"



ALEX SANDRO RIPOSA?

"Se decido di giocare a tre, uno tra Cuadrado, Cancelo o Alex Sandro potrà riposare. Se giocheremo a quattro invece potrebbero giocare tutti. Poi devo valutare Bernardeschi, che ha dato molto in Champions. Poi anche i cambi faranno la differenza"



PJANIC E BENTANCUR

"Bentancur e Pjanic possono anche giocare insieme. Miralem sta bene. Mercoledì l'ho sostituito per motivi tattici. Serviva uno come Douglas Costa che portasse su il pallone da solo e al posto di Matuidi ed Emre Can ho preferito scegliere lui."



LA CONDIZIONE DI MATUIDI E MANDZUKIC

"Sono due che mentalmente e fisicamente hanno speso tanto. Sono gli ultimi arrivati dal Mondiale e può darsi siano quelli che hanno bisogno di riposare anche a livello mentale. Quelle situazioni lì o le paghi prima o le paghi dopo, io devo essere fortunato per capire quando toglierli per fargli recuperare energie nervose"



DOUGLAS COSTA NON CONVOCATO DAL BRASILE

"Non ci poteva andare in nazionale. E' infortunato. Da noi è stato multato ed è stato squalificato. Ha capito subito di aver sbagliato. Ora basta"



TANTI GOL IN SERIE A

"Tutti andiamo, facciamo, spacchiamo, poi nel girone di ritorno quando i punti servono per non retrocede o per la Champions, il campionato e l'Europa League dopo ci saranno meno gol. Infatti nel girone di ritorno è sempre più difficile vincere le partite, perché i punti valgono doppio perché non c'è più tempo per recuperare. Ora anche le squadre di bassa classifica vengono, giocano, fanno, poi nel girone di ritorno quando il punto fa la differenza si cambia. Ora è bello, spettacolare, ma non è detto che una partita bloccata non sia bella. Ci sono partite in cui una squadra difende bene e la difesa fa parte del calcio ed è un bel vedere. Non è detto che un 5-4 sia bello. Bello perché ci sono tanti gol, però poi magari sembra una partita tra scapoli e ammogliati"



FASE DIFENSIVA

"A Valencia siamo migliorati. Ci vuole un po' di calma. Bonucci doveva ritornare a difendere giusto, i terzini devono accorciare e raddoppiare. Mercoledì abbiamo subito troppi cross. Dobbiamo imparare a non farci saltare"