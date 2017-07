Juve, Allegri cerca risposte: "Roma test importante per la Supercoppa"

29 luglio 2017

"Abbiamo lavorato molto negli ultimi due giorni, dopo la trasferta di Miami - ha aggiunto Max -. Valuterò dopo l'allenamento se far rifiatare qualcuno. Cominciamo ad aumentare il minutaggio in vista dell'inizio della stagione". "Sono tutti disponibili, Douglas Costa giocherà un tempo - ha proseguito -. Solo Lemina ha un problema alla schiena. Szczesny invece non è ancora pronto". Poi sul feeling con la società sul mercato: "Io ho un rapporto solido con la società. Non mi servono delle promesse. Ci parliamo tutti i giorni. Lavoriamo insieme per migliorare la squadra". "In questi anni la società ha sempre lavorato bene - ha aggiunto -. Sono arrivati giovani di qualità come Bernardeschi, De Sciglio e Douglas Costa. Ci sono i presupposti per fare un'annata importante, ma difficile dopo sei anni di trionfi".



E la prima sfida della stagione con la Roma servirà anche a capire a che punto è la squadra in vista della lotta per lo scudetto: "Quest'anno il campionato sarà più difficile. Napoli e Roma han fatto il record di punti della loro storia e anche quest'anno saranno competitive. Il Milan ha fatto un mercato da scudetto e quindi sarà candidata per vincere il titolo. Lo stesso per il titolo. Ha avuto un'annata storta, ma ha una grande rosa". "Il campionato si deciderà all'ultima giornata, guardando il calendario. Nelle ultime cinque giornate abbiamo tre scontri diretti - ha aggiunto -. Forse serviranno meno punti, perché ci sono più squadre che lottano per lo scudetto". Infine una battuta sulle voci di mercato che riguardano alcuni giocatori della Juve: "Il mercato? Per me dovrebbe finire il 31/7. Sarebbe più semplice se chiudesse prima dell'inizio dei campionati".