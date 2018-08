Juve, Allegri cerca partner per Cristiano Ronaldo

21/08/2018

Che Juve vedremo contro la Lazio sabato? Di sicuro ci sarà Cristiano Ronaldo , attesissimo al debutto allo Stadium. Chi e come giocherà con lui, però, lo scopriremo solo nei prosismi giorni. La "prima" al "Bentegod"i di Verona, infatti, ha detto che Allegri deve ancora trovare il giusto posizionamento in campo e i giusti compagni di reparto per il portoghese. Altra domanda: meglio il 4-2-3-1 inizinale e il 4-3-3 del secondo tempo? Come in tutte le cose, anche in questo caso ci sono pro e contro.