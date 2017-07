Juve, Allegri: "Buon test, ora sotto con gli obiettivi. Alex Sandro resta"

31 luglio 2017

"E' stata una buona partita. Nel primo tempo meglio tecnicamente, nella ripresa abbiamo sbagliato qualcosa ma c'erano molti giocatori che non avevano mai giocato insieme e quindi era più difficile. Ora torniamo in Italia a lavorare per gli obiettivi più importanti. Il settimo scudetto di fila è il primo obiettivo stagionale". Così Allegri al termine della vittoria della Juve contro la Roma. " Alex Sandro ? E' della Juve e resterà alla Juve".

"È stato un buon test contro una delle avversarie in campionato - le parole di Allegri riportate da Juventus.com - A tratti abbiamo giocato molto bene tecnicamente, ma dobbiamo migliorare la condizione e la fase difensiva. Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno approcciato gli allenamenti e le partite di questa tournée. Ora avremo due giorni di risposo e poi prepareremo la gara di Supercoppa: sarà il primo trofeo della stagione e bisogna vincere, ma non sarà semplice, perché la Lazio vorrà rifarsi della finale di Coppa Italia". Ancora in conferenza: "Bernardeschi era la prima volta che giocava con la squadra. Non era semplice, si è dato da fare e questa è la cosa più importante. Fisicamente abbiamo lavorato bene. La Roma è la prima antagonista, ma anche il Napoli lotterà per il titolo così come Milan e Inter e occhio anche alla Lazio". Ancora sul mercato. "Ci pensa la società. Alex Sandro è un giocatore straordinario, che è molto migliorato da quando è arrivato e ha ancora margini di miglioramento. Insieme a Marcelo credo che siano i terzini più forti al mondo".