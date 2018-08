Juve, Allegri: "Bonucci non è cambiato, resta importante. Ringrazio Higuain, ci ha dato tanto"

02/08/2018

Dagli Usa Max Allegri non può non commentare il maxi-scambio di mercato con il Milan: "Bonucci rientra da noi dopo un anno. E' un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato. Higuain lo ringrazio: ha dato tutto nei due anni in cui è stato con noi. Il Milan ha certamente acquistato un grande attaccante - ha detto al termine del successo contro l'Mls All Star - Spiace per Caldara ma il mercato ci ha obbligato a farlo partire".