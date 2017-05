Juve, Allegri: "Andiamo a Cardiff, le finali si vincono"

27 maggio 2017

La Juve è pronta "per fare una gran finale - ha detto Allegri nel dopo gara - Lunedì cominciamo a preparare la partita, a questo punto serve un grande risparmio di energie per sprigionarle tutte nella finale. Serve attenzione ai dettagli e ci vuole un po' di buona sorte". Il tecnico bianconero è soddisfatto "per i ragazzi, perché abbiamo chiuso con una vittoria, perché abbiamo fatto 91 punti che sono una cosa importante in un campionato di alto livello. Dovevamo chiudere bene, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, con un'ottima mezz'ora finale e una bella reazione". Ormai è recuperato anche Khedira: "Ha fatto alcune strappate delle sue, qualche buon inserimento. Era la prestazione che mi aspettavo da lui, ha una settimana ancora per migliorare la condizione. Bella nota la gara di Kean e Audero, ci sono altri ragazzi bravi, l'anno prossimo troveranno spazio". E ancora: "Dopo il 3 vado in vacanza. Cosa dico a Zidane: "Ha vinto la Champions, la Liga, allena dei campioni, è molto molto bravo".