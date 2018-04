Juve, Allegri "allontana" Napoli: "Lo scudetto non si deciderà al San Paolo"

26 novembre 2017

La vittoria sul Crotone, che permette alla Juve di tenere il passo di Inter e Napoli, soddisfa ovviamente Massimiliano Allegri che si proietta però, ovviamente, sulla sfida di venerdì prossimo al San Paolo: "Si affronteranno due squadre che lottano per il campionato, ma è ancora lunga la stagione - dice il tecnico bianconero -: noi finora abbiamo fatto ottime cose, loro straordinarie, ma non sono i pochi punti di distacco che ci sono ora a fare la differenza. La differenza la faranno i punti di distacco a maggio, non mi interessa essere primo adesso. Noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare, anche se bisogna continuare a lavorare per non lasciare per strada qualche punto come in qualche occasione ci è capitato".