Juve, Allegri: "Più difficile con la Samp che con il Barcellona"

18 marzo 2017

Sulla Champions: "La normalità è che la Juventus giochi un quarto di finale o una semifinale col Barcellona, non deve essere un evento straordinario. La Juventus negli ultimi tre anni ha fatto una finale, un ottavo col Bayern e quest'anno giochiamo col Barcellona. Per me non è un evento straordinario, forse perché ci ho giocato già nove volte. Ma per la Juventus giocare un quarto di finale con il Barcellona, col Bayern Monaco e col Real Madrid deve essere la normalità. Infatti l'obiettivo della Juventus era quello di entrare nelle prime otto, in pianta stabile. L'anno scorso purtroppo nel sorteggio abbiamo beccato il Bayern Monaco, ma negli ultimi tre anni, due volte, la Juventus è dentro le otto. Quando sei dentro le otto, una volta puoi arrivare in finale, una volta in semifinale, una volta esci ai quarti, però l'obiettivo è quello".



Dani Alves e il passato blaugrana: "Prima ci sono da giocare tutte le altre, poi magari se sarà più calmo gli faremo giocare le altre partite".



Come sta Marchisio?

"Claudio è uscito bene dopo la partita contro il Porto. Sta crescendo dal punto di vista fisico, al più presto tornerà il vero Marchisio".



Higuain?

"Sta bene, non sono preoccupato perché non segna da due partite. Non è un problema".



Cosa pensa del sorteggio col Barcellona?

"Sarà una grande sfida, manca ancora quindici giorni e quindi parlare ora non ha senso: prima abbiamo quattro sfide. Con il Barcellona ce la possiamo giocare e avremo tanti stimoli. Sarà molto più difficile contro la Sampdoria. Dobbbiamo fare una partita seria, ci giochiamo una buona % del campionato. Ci mancano ancora tante vittorie da fare, dobbiamo avere molta calma. Ripeto che l'obiettivo numero uno è quello di vincere il campionato perché vincerlo per la sesta volta consecutiva è quasi impossibile".



Chiellini dal primo minuto?

"No, non sta ancora bene e non va neanche in Nazionale. Riposa qualcuno? Devo scegliere tra Bonucci e Rugani. Barzagli gioca".