Juve, Allegri: "I paragoni con Messi sono stati dannosi per Dybala"

29 dicembre 2017

Dybala è intoccabile?

"Dipende dalle condizioni di tutti. Ogni tanto la panchina fa bene, ci deve essere competizione all'interno del gruppo. Ora tutti corrono in allenamento perché la panchina non piace a nessuno. Serve la disponibilità di tutti".



Su Rugani

"In difesa devo ancora valutare. Riposa sicuramente Barzagli, rientra Lichtsteiner. Tra Rugani, Benatia e Chiellini giocano due".



Su Douglas Costa

"Si è ambientato ed è un giocatore straordinario. Non c'erano dubbi su questo".



Su Kean

"Sta facendo bene a Verona. Deve migliorare sull'aspetto tecnico e quindi deve lavorare. Ha capito che deve fare sacrifici".



Su Dybala

"Si è allenato bene in settimana, potrebbe tornare a giocare dal primo minuto con Mandzukic e Higuain. I paragoni sono stati dannosi per lui. In Italia non c'è più pazienza di aspettare e molti giocatori si bruciano. I giovani vanno aspettati, vanno lasciati crescere. Gli mettiamo troppa pressione. Paulo è straordinario, ma andiamoci piano. È intelligente è ha capito. Perché non si può paragonare un ragazzo di 24 anni a due mostri sacri del calcio, anzi a tre, che in due hanno vinto 10 Palloni d'Oro, più c'è Neymar che è un altro che ci è vicino. Paulo quindi deve fare il suo percorso e non deve essere paragonato a nessun altro giocatore".



Su Mandzukic

"È troppo competitivo per andare in Cina, resterà sicuramente alla Juve".



Su Pjanic

"Non c'è, non ci sono anche Buffon, De Sciglio e Cuadrado. Il colombiano a un'infiammazione al pube, difficile ci sia anche nel derby. Come sostituire Miralem? O gioca Bentancur o Marchisio, altrimenti centrocampo a due. Matuidi è da valutare perché ha saltato parte dell'allenamento di giovedì".



Sul match col Verona

"Dobbiamo solo vincere per chiudere l'anno nel migliore dei modi. Tra l'altro la Juventus non vince a Verona dal 2001 e ha perso tante volte: credo che la Juventus su 17 partite abbia perso 10 volte a Verona, e abbia vinto solamente 7 volte, quindi quella di domani è una partita per noi dove bisogna prendere i tre punti".



Su Pjaca

"Parleremo con lui, è un giocatore importante ma ha bisogno di giocare dopo 9 mesi di stop. Valuteremo il meglio per lui e per noi".