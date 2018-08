Juve, Allegri: "Cristiano Ronaldo è intelligente e dialoga bene"

25/08/2018

Cristiano Ronaldo promosso dal professor Allegri . Contro la Lazio il portoghese, al debutto allo Stadium, non ha segnato, ma niente drammi: "Cristiano è molto intelligente, capisce che qui è diverso rispetto alla Spagna. Ha lavorato bene in fase difensiva, aspettiamo tutti il gol. Su Mandzukic è stato strano quel tacco, ma sta facendo bene". Gioia per i tre punti: "Abbiamo vinto uno scontro diretto".

Dybala è rimasto seduto in panchina: "Lui da qualità tra le linee in modo straordinario. Lui, con gli altri Mondiali, è arrivato il 30 luglio, poi sono arrivati Mandzukic e Matuidi, ma quest'ultimo sta già bene. Dipende dalla disponibilità dei giocatori, serve tecnica ed equilibrio, possiamo giocare con cinque tecnici offensivi come sempre. Purtroppo ho solo tre cambi e dispiace lasciare fuori qualcuno".



Turnover forzato perché in attacco c'è concorrenza: "Le prime è dura perché qualcuno rimarrà fermo. Da settembre giocheremo ogni tre giorni e ci sarà rotazione. Non devo dire nulla, sono grandissimi giocatori. L'undici è la spiegazione della partita a livello tecnico. I cambi devono farsi trovare pronti che la gara vada in un modo previsto o altro. Conta il campo, oggi servivano certi giocatori, sabato magari torneremo con più giocatori offensivi. La stagione è fatta di momenti".